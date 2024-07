Aéroport d’Alger : Plus de 10 millions de passagers attendus pour 2024

Le trafic passagers sur l’aéroport international d’ Alger dépasserait, au cours de cette année, les 10 millions de voyageurs, soit au-delà des prévisions établies auparavant, notamment dans le sillage des diverses offres promotionnelles lancées par le pavillon national, a indiqué son PDG Mokhtar Saïd Mediouni.

S’exprimant lors du forum du quotidien El Moudjahid, le premier responsable de la Société de gestion des services et des infrastructures aéroportuaires d’Alger (Sgsia), a précisé qu’«avec les formules lancées par Air Algérie récemment, à l’instar de »Osra », en plus du lancement du hub d’Alger qui a rendu l’aéroport international d’Alger un point de transit régional pour certaines lignes entre l’Asie et l’Europe, on s’attend à 10 millions de passagers cette année, voire plus».

Pour M. Mediouni, l’infrastructure aéroportuaire verra, à court terme, une progression notable de ses capacités à la faveur du futur terminal (Terminal Est) qui est en cours de lancement, une infrastructure qui s’ajoutera aux trois terminaux existants, à savoir le terminal 1 réservé aux vols nationaux, le 2 abritant les vols charters et Omra et le terminal Ouest réservé aux vols internationaux.