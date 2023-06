Aéroport de Tunis Carthage : saisie de 3 kg d’or pur

Selon la direction générale de la sécurité nationale, citée par Radio Shems FM, vendredi 2 juin, les agents de la police des frontières de l’aéroport international de Tunis Carthage ont arrêté un ressortissant d’un pays voisin qui a tenté de faire sortir illégalement de la Tunisie plus de 3 kg d’or pur vers un pays européen pour les vendre au plus offrant. Il avait fondu l’or et l’a transformé en 172 grains ayant la forme de noyaux de dattes et pesant chacun environ 3 grammes, puis il les a mis à la place des vrais noyaux d’un paquet de dattes, après les avoir peints en brun pour les camoufler.

La police a procédé à la saisie de l’or.