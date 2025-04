Affaire du complot: des peines allant de 4 à 66 ans de prison

La 5e chambre criminelle spécialisée dans les affaires du terrorisme auprès du tribunal de première instance de Tunis a prononcé, tard dans la nuit de vendredi, des peines de prison à l’encontre des accusés dans l’affaire dite du « complot contre la sûreté de l’État ».

Les peines varient entre 4 et 66 ans de réclusion, a indiqué le substitut du procureur de la République auprès du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme dans une déclaration à TAP.

D’après une liste nominative publiée ce samedi par l’avocat Abdelsattar Massoudi, membre du collectif de défense, les condamnations concernent 37 accusés, certains sont détenus, d’autres en liberté provisoire.

Pour les accusés en fuite, les peines ont été assorties de l’exécution immédiate.

Trois accusés ont été radiés du dossier après avoir formé un pourvoi en cassation contre la décision de la chambre d’accusation de la cour d’appel.

Il s’agit de Riadh Khemaies Ammar Chaïbi (en liberté), Mohamed Kamel Hassouna Amara Jendoubi (en fuite), et Noureddine Hamed Belkacem Ben Ticha (en fuite).

Les charges retenues contre les accusés portent sur des infractions graves, dont le complot contre la sûreté de l’État, constitution et appartenance à une organisation terroriste, atteinte visant à changer la forme du gouvernement ou à inciter les citoyens à s’entre-tuer, troubles, meurtres et pillages liés à des crimes terroristes et atteinte à la sécurité alimentaire et à l’environnement.

Liste des condamnés :

· Kamel Ben Youssef Ben Slimane Letaïef (détenu) : 66 ans

· Mohamed Khayam Ben Brahim Ben Moustafa Turki (détenu) : 48 ans

· Noureddine Abdallah Salem Bhiri (détenu) : 43 ans

· Issam Ben Abdelaziz Ben Ahmed Chebbi (détenu) : 18 ans

· Jawher Ben Ezzedine Ben Mohamed Lahbib Ben Mbarek (détenu) : 18 ans

· Ghazi Ben Mohamed Ben El Hédi Chaouachi (détenu) : 18 ans

· Ridha Ben Bachir Mohamed Belhaj (détenu) : 18 ans

· Abdelhamid Ben Kader Ben Mohamed Jlassi (détenu) : 13 ans

· Fathi Hattab Hattab Slama (détenu) : 4 ans

· Ahmed Néjib Abdelaziz Ahmed Chebbi (liberté) : 18 ans

· Chaïma Issa Ibrahim Benbahki : 18 ans

· Mohamed Lazhar Akremi (en liberté) : 8 ans

· Chokri Ben Issa Bahriya (en liberté) : 13 ans

· Ayachi Ahmed Rabah El Hamami (en liberté) : 8 ans

· Mohamed Mabrouk Mohamed Hamdi (en liberté) : 13 ans

· Riadh Khemaies Ammar Chaïbi (en liberté) : radié

· Noureddine Ahmed Younes Boutar (liberté) : 10 ans

· Ridha Ali Jilani Charfeddine (détenu dans une autre affaire) : 16 ans

· Sahbi Massoud Salem Atig (détenu dans une autre affaire) : 13 ans

· Essaied Mohamed Bouraoui Ferjani (détenu dans une autre affaire) : 13 ans

· Kamel Bachir Mohamed El Bedoui (détenu dans une autre affaire) : 13 ans

· Mohamed Bachir Mohamed El Bedoui (liberté) : 13 ans

· Ali Mahjoub Mohamed El Hlioui (en fuite) : 33 ans avec exécution immédiate

· Hamza Mohamed Rjab Ali El Meddeb (en fuite) : 33 ans avec exécution immédiate

· Monji Salah Larbi El Dhaouadi (en fuite) : 33 ans avec exécution immédiate

· Kamel Salem Saïd El Guizani (en fuite) : 33 ans avec exécution immédiate

· Ridha Mahmoud Mohamed Idriss (en fuite) : 33 ans avec exécution immédiate

· Moustafa Kamel El Hajj Ali Nabli (en fuite) : 33 ans avec exécution immédiate

· Mohamed Kamel Hassouna Amara Jendoubi (en fuite) : radié

· Noureddine Hamed Belkacem Ben Ticha (en fuite) : radié

· Kawther Mohamed El Kamel Amara El Daassi (en fuite) : 33 ans avec exécution immédiate

· Mohamed Abdelraouf Abdelrahman Mohamed El Wssif Khalfallah (en fuite) : 33 ans avec exécution immédiate

· Abdelmajid Omar Ahmed Ezzar (en fuite) : 33 ans avec exécution immédiate

· Tasnime Rached Mohamed El Kheriji (en fuite) : 33 ans avec exécution immédiate

· Nadia El Beji Hattab Akacha (en fuite) : 33 ans avec exécution immédiate

· Karim Farid Laurent Ben Mohamed El Galleti (liberté) : 25 ans

· Rafik Ahmed Abdelrahman Chaâbouni (en fuite) : 33 ans avec exécution immédiate

· Najla Abdelatif Khalifa Letaief (en fuite) : 33 ans avec exécution immédiate

· Bouchra Belhaj Hmida (en fuite) : 33 ans avec exécution immédiate

· Bernard-Henri Lévy (en fuite) : 33 ans avec exécution immédiate