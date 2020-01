Affaire du Madison : Des relaxes et des peines de prison allant jusqu’à un an

Le tribunal de première instance de Tunis a rendu, mardi, son verdict dans l’affaire de l’agression contre le père de la victime Boulifa dans la boîte de nuit Madison.

Deux prévenus ont été condamnés à 6 mois de prison ferme et un troisième à un an de la même peine alors que deux autres ont été relaxés.

Selon Mosaïque fm, ont été relaxés le directeur de l’établissement et un serveur. La peine d’un an de prison a été prononcée contre un client dont il a été établi qu’il agressé le père de la victime Wissem Boulifa, et celle de 6 mois de prison a été infligée à deux portiers pour de complicité d’agression.

Il est à noter qu’aucun jugement n’a été encore rendu dans l’affaire du meurtre de la jeune victime de 23 an Adam Boulifa , le soir de son anniversaire , le 17 novembre 2019, le rapport du médecin légiste n’étant pas encore parvenu à la justice, d’après la même source.