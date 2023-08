Affaire du prêt d’une banque publique : Gel des comptes des accusés

Le juge d’instruction près le pôle judiciaire financier a rendu une ordonnance portant gel des soldes et comptes financiers et de transfert de propriété des biens immobiliers appartenant aux prévenus arrêtés et déférés en état de liberté dans l’affaire relative à l’octroi d’une prêt par une banque publique à un homme d’affaires exerçant dans le secteur agricole en violation du régime juridique en vigueur, rapporte Mosaïque fm.

La liste des accusés comprend trois accusés en état d’arrestation , dont le président directeur général de la banque publique, l’homme d’affaires, et un cadre de la banque, ainsi que plus d’une dizaine accusés en état de liberté , pour la plupart d’anciens et actuels cadres de la banque publique.