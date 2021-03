Affaire Taieb Rached/Béchir Akremi: I Watch réclame l’accès au rapport de l’inspection du ministère de la Justice

L’Organisation I Watch a annoncé, lundi, avoir déposé, le 5 mars, une demande d’accès à l’information pour obtenir une copie du rapport de l’inspection générale du ministère de la Justice relatif aux deux magistrats Taieb Rached et Béchir Akremi.

Le rapport a été élaboré en se basant sur une correspondance du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

Fin novembre dernier, le conseil de l’ordre judiciaire a décidé de lever l’immunité au premier président de la Cour de cassation Taieb Rached et de charger le parquet près le Tribunal de première instance de Tunis, d’enquêter sur les fuites de données concernant des suspicions de crimes en rapport avec l’affaire Chokri Belaid et Mohamed Brahmi ainsi que des suspicions de crimes de corruption financière et de terrorisme.

Taïeb Rached accuse l’ancien procureur de la République Béchir Akremi d’avoir dissimulé des preuves importantes dans les dossiers de l’assassinat de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi. Ce qui a contribué, selon Taïeb Rached, à faire obstruction à la justice, et à ne pas révéler la vérité autour de l’assassinat des deux martyrs.

Béchir Akremi a démenti, catégoriquement, toutes les accusations qui lui ont été adressées par Taieb Rached.

De son côté, l’ancien procureur de la république près le tribunal de première instance de Tunis accuse Taieb Rached de corruption financière et de possession des biens non déclarés.

En janvier dernier, l’Association des magistrats tunisiens a demandé à l’inspection générale de la Justice de publier les résultats de l’enquête relative à la gestion des dossiers du terrorisme par l’ancien procureur général de la République près du tribunal de première instance de Tunis, Béchir Akremi.