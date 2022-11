Gouvernement Bouden : « Bilan désastreux », et « le pire depuis la révolution », dixit IWatch

Le gouvernement de Najla Bouden « ne voit pas, n’écoute pas, ne parle pas » selon l’organisation « IWatch ». L’organisation non gouvernementale qui organisait ce mardi 8 novembre 2022 une conférence de presse sur le bilan de la cheffe chef de gouvernement tunisien, dénombre ainsi 17 promesses « non tenues » par Nejla Bouden, et évoque « des résultats désastreux » de son mandat. L’ONG va même plus loin et indique que « le gouvernement Bouden est de loin le pire depuis la révolution ».

Le même ONG estime que, des 17 projets qu’elle a promis de réaliser, 4 sont en cours de réalisation, 2 dans le flou, et 11 promesses aux oubliettes.