AfricaConnect : L’UE annonce un investissement additionnel de 30 M€

L’Union européenne a décidé de procéder à un investissement additionnel de 30 millions d’euros dans le projet « AfricaConnect ». L’initiative, engagée en 2011, vise à bâtir un réseau Internet à haute capacité pour la recherche et l’enseignement en Afrique, afin de fournir à la région une passerelle vers une collaboration mondiale en matière de recherche, rapporte Ecofin.

Cet investissement supplémentaire soutiendra les trois réseaux régionaux africains de recherche et d’enseignement que sont UbuntuNet Alliance (le réseau régional de recherche et d’éducation de l’Afrique orientale et australe), WACREN (le réseau de recherche et d’enseignement en Afrique de l’Ouest et du Centre) et ASREN (les réseaux nationaux de recherche et d’enseignement de la région arabe et Afrique du Nord). Ils investiront également 7,5 millions d’euros.

Dans sa première phase, le projet AfricaConnect a permis la création d’un réseau à grande vitesse de recherche et d’enseignement en Afrique orientale et australe. La phase deux a vu le développement des réseaux Internet à haute capacité sur l’ensemble du continent africain et leur connexion au réseau paneuropéen de recherche et d’enseignement GEANT.