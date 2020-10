African Medical Supplies Platform tisseun partenariat stratégique avec bioMérieux

BioMérieux et l’African Medical Supplies Platform (AMSP) ont annoncé un nouveau partenariat visant à faciliter l’accès des États membres de l’Union africaine à la fourniture de solutions de diagnostic de haute qualité, en provenance du portefeuille de bioMérieux dédié à la lutte contre les pandémies.

L’AMSP permet un accès immédiat des États membres de l’Union africaine, des pays de la Communauté Caribéenne (CARICOM), et de leurs hôpitaux, à des fournisseurs agréés, et facilite l’achat et l’approvisionnement d’équipements médicaux certifiés, fabriqués en Afrique et dans le monde entier, essentiels à la prise en charge de la pandémie du COVID-19. Elle a été développée sous la direction de l’Envoyé Spécial de l’UA, Strive Masiyiwa et opérée par Janngo sous l’égide d’Africa CDC (Africa Centres for Disease Control and Prevention) en partenariat avec la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) et la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA).

Ce partenariat avec bioMérieux vise à répondre aux pénuries d’approvisionnement subies par les États membres de l’Union africaine, en garantissant un accès efficace, ininterrompu et rapide aux solutions de diagnostic de haute qualité de bioMérieux dédiées à la lutte contre la pandémie de COVID-19 (tests moléculaires et tests sérologiques), disponibles à des prix très compétitifs pour chacun des 55 États membres de l’Union africaine.