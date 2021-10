Afrique : Assemblée générale de la PAFO du 18 au 23 octobre à Kigali

Après plus d’un an de période éprouvante pour les paysans africains , la 5ème Assemblée Générale Ordinaire et Evènements de l’Organisation panafricaine des agriculteurs (PAFO) dont le 11ème anniversaire, se tiendront du 18 au 23 en octobre 2021 à Kigali, dans le respect des mesures sanitaires et du cadre de protection mis en place par le gouvernement du Rwanda.

- Publicité-

L’Assemblée Générale sera précédée d’autres événements auxquels sont invités les délégués des réseaux membres, les partenaires techniques et financiers de la PAFO ainsi que les OP africaines.

Il s’agit de fournir un forum aux organes de gouvernance de la PAFO pour discuter et approuver les rapports, programmes, plans et activités mis en œuvre entre deux assemblées, d’informer les membres, paysans et partenaires de l’engagement de la PAFO aux niveaux continental et mondial et d’Offrir une plateforme de partage de connaissances, d’échanges, de plaidoyer et de lobbying entre les organisations paysannes et avec les partenaires techniques et financiers.