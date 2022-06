Afrique du Sud: 20 personnes retrouvées mortes dans une boite de nuit

En Afrique du Sud, les corps d’au moins 20 jeunes ont été retrouvés sans vie très tôt ce dimanche matin, dans une boîte de nuit d’un township de la ville portuaire East London, dans le sud du pays.

Les victimes ont perdu la vie alors qu’elles étaient venues faire la fête. On ne connait pas encore les circonstances exactes du drame et les rumeurs vont déjà bon train, mais la police sud-africaine refuse pour l’instant de privilégier une piste plutôt qu’une autre, et se contente d’indiquer que l’enquête est en cours.

Les circonstances sont pour le moins troublantes : les corps des victimes ont été retrouvés allongés, sur le sol ou sur des tables, sans signe apparents de blessure, selon un responsable local. Selon le ministère de la Police, les victimes étaient mineures, âgées de 13 à 17 ans.