Afrique du Sud: Au moins 212 morts dans des violences «provoquées et planifiées»!

« Nous ne permettrons pas l’anarchie et le chaos. » Les troubles et les pillages en Afrique du Sud « ont été provoqués, il y a des gens qui les ont planifiés et coordonnés », a accusé vendredi le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, alors que le bilan des morts a atteint le nombre impressionnant de 212 en une semaine. La situation « revient graduellement mais sûrement à la normale », a déclaré de son côté le gouvernement, signalant qu’aucun incident n’était à signaler dans l’agglomération de Johannesburg, contre près de 1.500 encore en pays zoulou (dans l’Est) ces dernières vingt-quatre heures.

Les premiers incidents – pneus brûlés et routes bloquées – ont éclaté la semaine dernière, au lendemain de l’incarcération de l’ex-président Jacob Zuma, condamné pour outrage à la justice. Ils se sont ensuite étendus, sur fond de chômage endémique et de nouvelles restrictions anti-Covid-19, jusqu’à provoquer l’intervention de l’armée.