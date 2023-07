Afrique du Sud : Johannesburg  sous la neige

Des chutes de neige ont surpris lundi les habitants de Johannesburg et d’autres régions d’Afrique du Sud, un phénomène météorologique rare dans le pays où les autorités ont prévenu de la fermeture possible des routes et d’un risque d’une baisse des températures.

La neige n’est pas inconnue à Johannesburg, qui se trouve à plus de 1 700 mètres d’altitude, mais elle est assez rare.

Une mer agitée et des vents violents devraient également entraîner des conditions difficiles pour les petits navires au large de la côte est de l’Afrique du Sud.

Les habitants n’avaient pas vu de chute de neige depuis 2012.

Mais le Centre sud-africain de météorologie a émis une alerte signalant des températures glaciales à venir dans un pays où la pauvreté reste très présente.