Afrique du Sud: le PIB se contracte de 0,6% au 3ème trimestre

L’économie sud-africaine s’est contractée de 0,6% au troisième trimestre, enregistrant une deuxième baisse trimestrielle du Produit intérieur brut (PIB) cette année, a annoncé mardi le bureau national des statistiques (StatsSA).

Les secteurs des mines (-6,1%), de l’industrie (-3,9%) et des transports (-5,4%) ont plombé la croissance au troisième trimestre.

Le PIB de la première puissance industrielle du continent avait déjà chuté de 3,2% au premier trimestre, avant de rebondir de 3,1% au deuxième trimestre, évitant à l’Afrique du Sud la récession.

L’économie sud-africaine ne s’est jamais réellement remise de la crise financière mondiale de 2008.

Sa croissance est depuis désespérément molle, 0,8% en 2018 (et devrait plafonner à 1,2% en 2019) et son taux de chômage endémique à 29% (plus de 50% chez les jeunes).