Afrique du Sud : L’économie sous le joug de la crise énergétique

L’économie la plus industrialisée d’Afrique est en proie à une sévère crise énergétique qui en plus de perturber la vie de millions de personnes menace également l’économie et l’approvisionnement en nourriture.

« Le problème majeur de la production d’électricité en Afrique du Sud, est qu’ils -les autorités- ont sous-investi au cours des deux dernières décennies. En conséquence, une grande partie du parc de centrales électriques au charbon d’Eskom est vieillissante. Environ la moitié de toutes les centrales au charbon ont plus de 40 ans » expliqueSanisha Packirisamy, économiste à Momentum Investments.

Le président Cyril Ramaphosa a déclaré l’état de catastrophe, cette réforme doit permettre de débloquer des fonds exceptionnels, mais est-ce suffisant pour endiguer la crise ?