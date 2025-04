Afrique du Sud : Les milieux d’affaires en colère contre les droits de douane US à 31 %

Les milieux d’affaires sud-africains ne décolèrent pas contre la dernière politique tarifaire des États-Unis, qui, selon eux, met en péril des milliers d’emplois et perturbe les moyens de subsistance des citoyens ordinaires.

Mercredi dernier, le président américain Donald Trump a annoncé une série de droits de douane radicaux à l’encontre de ses partenaires commerciaux, dont un droit de douane de 31 % sur les importations en provenance d’Afrique du Sud, qui est entré en vigueur le 9 avril.

Selon l’Association des producteurs d’agrumes (CGA) d’Afrique australe, les nouveaux droits de douane américains menacent directement environ 35 000 emplois dans le secteur des agrumes. Les États-Unis sont un marché d’exportation majeur pour les agrumes sud-africains et les droits de douane pourraient contraindre de nombreuses petites et moyennes exploitations à fermer leurs portes, rapporte AfricaNews.

Le Congrès des syndicats sud-africains (COSATU) a prévenu que l’impact des droits de douane dépassait largement le cadre de l’agriculture et touchait les secteurs de l’exploitation minière, de la joaillerie, de l’automobile, de la chimie et de l’habillement.

« Nous ne connaissons pas exactement le nationalisme économique qui pousse M. Trump à emprunter cette voie particulière, mais pour l’instant, les avantages ne seront pas ressentis par les consommateurs américains qui devront payer plus cher », a déclaré Emanuel Matambo, directeur du Centre de recherche Afrique-Chine à l’université de Johannesburg.

Ila également suggéré que si la nouvelle politique tarifaire des États-Unis perturbe le commerce mondial, elle peut également inciter d’autres pays à renforcer leur coopération.

