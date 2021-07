Afrique du Sud: Les violences et les pillages font 72 morts

Depuis l’incarcération jeudi de l’ex-président Jacob Zuma, la situation est particulièrement dramatique en Afrique du Sud. Les violences, nourries par un ras-le-bol général sur fond de crise économique, se sont intensifiées avec un dernier bilan mardi soir faisant état de 72 morts. L’Union africaine a pour sa part condamné « avec la plus grande fermeté la flambée de violence qui a entraîné la mort de civils et des scènes effroyables de pillage », appelant « à un rétablissement urgent de l’ordre ».

En pays zoulou, fief de l’ancien chef d’Etat où il est emprisonné, des premiers incidents limités avaient éclaté vendredi avec des routes bloquées et plusieurs camions incendiés. Mais en quelques jours, 27 personnes ont trouvé la mort dans la région, selon la police. A plus de 500 km de là, les violences et les pillages frénétiques se sont répandus dans la plus grande ville du pays, Johannesburg : 45 personnes sont mortes dans la province. La plupart des décès sont survenus lors de bousculades pendant des pillages de magasins et de centres commerciaux, a affirmé la police. D’autres sont aussi liés à des explosions de distributeurs automatiques de billets et à des tirs.