Afrique du Sud : L’inflation ralentit légèrement, point sur l’alimentaire

L’inflation annuelle en Afrique du Sud a légèrement baissé en janvier à 6,9% contre 7,2% le mois précédent, mais les prix des produits alimentaires continuent à grimper, a indiqué mercredi l’agence nationale de statistiques StatsSA.

« Les principaux contributeurs au taux d’inflation annuel de 6,9% ont été les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées, le logement et les services publics, les transports », a souligné StatsSA dans un communiqué.

Les prix des légumes ont notamment connu une forte hausse, à 5,2% entre décembre et janvier. Les prix du pain et des céréales ont augmenté de 22,1% en janvier par rapport à l’année précédente et la viande de 11,2%.

L’inflation avait atteint un niveau historique dans le pays à 7,8% en juillet, nourrie comme ailleurs dans le monde par la guerre en Ukraine. Pour tenter d’enrayer la tendance, la Banque centrale d’Afrique du Sud a plusieurs fois relevé son principal taux directeur, désormais à 7,25%.

La Banque centrale prévoit un ralentissement de l’inflation à 5,4% en 2023, avec une croissance du PIB faible à seulement 0,3%.