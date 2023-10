Afrique du Sud : Partech participe à la levée d’une fintech

La fintech sud-africaine Revio, qui propose une plateforme d’orchestration des paiements dédiée au continent africain, collecte 4,9 M€ (5,2 M$) lors d’un financement d’amorçage piloté par l’investisseur techno tricolore Partech et le VC américain QED Investors. Trois investisseurs historiques, qui avaient participé au précédent tour de table d’environ 1 M€ (1,1 M$) de juin 2022 (alors mené par Speedinvest) remettent au pot, rapporte CFNews.

Co-fondée en 2020 au Cap par Ruaan Botha et Nicole Dunn, la jeune pousse s’appuiera sur ces nouvelles ressources pour étendre sa présence à travers le continent, et recruter afin de soutenir sa croissance. Elle revendique avoir intégré à ce jour plus de vingt-cinq marchés africains et soixante-dix modes de paiement.

