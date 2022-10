Afrique du Sud : Ue baisse du prix des carburants freine l’inflation

L’inflation en Afrique du Sud, qui avait atteint un record en juillet (7,8%), a légèrement baissé à 7,6% en août par rapport à l’année précédente grâce à une baisse du prix des carburants, a annoncé mercredi l’agence nationale de statistiques (StatsSA).

Dans un contexte d’augmentation record des prix de l’alimentation, des transports et de l’électricité, une manifestation contre la vie chère et le chômage avait rassemblé des milliers de personnes le mois dernier à Pretoria.

« L’augmentation mensuelle de l’indice des prix à la consommation est de 0,2%, au plus bas depuis janvier 2022″, a précisé StatsSA dans un communiqué. »La baisse bienvenue du coût des carburants a eu un impact sur l’indice global des transports, qui a diminué de 1,0% entre juillet et août », a précisé l’agence. Le prix des carburants ont diminué de 3,8% entre juillet et août, l’essence ayant baissé de 5,0% et le diesel de 0,9%.