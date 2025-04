Afrique-Libre Echange: La Tunisie a délivré entre 200 et 300 certificats d’origine pour l’exportation de produits locaux

La Tunisie a délivré entre 200 et 300 certificats d’origine pour l’exportation de produits locaux vers plusieurs pays africains dans le cadre de l’accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), a déclaré aux médias, le chef de l’unité d’appui aux capacités et de formation dans le domaine douanier, au Secrétariat général de l’accord.

Jebali, qui s’exprimait en marge d’un atelier régional de renforcement des capacités sur les mesures de facilitation des échanges pour les opérateurs économiques accrédités, tenu à Tunis du 14 au 16 avril 2025, a qualifié ce chiffre de « satisfaisant » compte tenu des difficultés rencontrées dans ce domaine sur le continent.

Les certificats d’origine, a-t-il rappelé, permettent aux entreprises exportatrices de bénéficier de la réduction des droits de douane, qui devraient être supprimés à partir du 1er janvier 2026.

La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) est en vigueur depuis mai 2019. La Tunisie a ratifié l’adhésion à cet accord le 7 août 2020. Il s’agit de l’un des projets phares de l’Union africaine dont l’objectif est de promouvoir la coopération Sud-Sud pour une Afrique intégrée, prospère et pacifique conformément aux objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Il s’agit également de renforcer les relations commerciales entre les 55 États membres de l’Union, qui représentent un marché de plus de 300 millions de consommateurs et un commerce, dont la valeur annuelle est estimée à 3 400 milliards de dollars.

L’accord vise, principalement, à supprimer les barrières douanières qui entravent la libre circulation des biens et des services entre les pays africains.

Selon les données du Centre de promotion des exportations (CEPEX), le potentiel inexploité de la Tunisie en Afrique est estimé à environ 1,2 milliard de dollars. Les opportunités d’exportation inexploitées représentent environ 61 % en Afrique du Nord (754 millions de dollars), 22 % en Afrique de l’Ouest (environ 270 millions de dollars) et 8 % en Afrique de l’Est (94 millions de dollars).

