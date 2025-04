AG de l’UBCI : Une trajectoire de croissance pérenne

Commerce et l’Industrie (UBCI) a tenu son Assemblée Générale Ordinaire le lundi 29 avril 2025 à l’hôtel Radisson Blu à Tunis.

À cette occasion, le Président du Conseil d’Administration, Monsieur Hassine DOGHRI, a souhaité la bienvenue aux actionnaires présents, les remerciant pour leur fidélité et leur engagement constant aux côtés de la Banque. Dans son allocution d’ouverture, il a salué la résilience de la Banque au titre de l’exercice 2024 et mis en avant la dynamique de transformation engagée par l’UBCI, visant à renforcer sa position sur le marché, à accompagner ses clients dans une démarche de développement durable, et à contribuer activement à l’essor de l’économie nationale.

Monsieur Mohamed KOUBAA, Directeur Général de l’UBCI, a dressé le bilan de l’exercice écoulé, mettant en lumière une trajectoire de croissance pérenne et des fondamentaux solides, soutenus par une gestion rigoureuse des risques. Un ensemble de résultats qui témoigne de la résilience du modèle économique de l’UBCI.

Il a également partagé les grandes avancées stratégiques de l’année, notamment un jalon structurant, constitué par la migration réussie vers le nouveau système d’information Flexcube. Ce chantier d’envergure marque l’achèvement de la désimbrication des anciens systèmes. Cette évolution technologique majeure dote désormais la Banque d’une autonomie informatique totale, renforçant son agilité, sa capacité d’innovation et son indépendance.

Dans le cadre de la poursuite de son plan de transformation, l’UBCI a réorganisé son pôle Business afin de renforcer la dynamique commerciale, développer son portefeuille clients, notamment auprès des TPME, et accroître ses parts de marché. Cette nouvelle organisation vise également à optimiser l’orientation client et les processus décisionnels, tout en maintenant une gestion rigoureuse des risques.

Dans cette phase clé de transformation, l’UBCI a dévoilé son plan stratégique à horizon 2029 : « Émergence 2029 ». Fruit d’une démarche participative et collective, cette vision trace les contours d’un nouveau cycle de développement, pour positionner l’UBCI comme une banque universelle et citoyenne, résolument tournée vers la performance durable et l’impact positif. Portée par ses valeurs fondatrices – Innovation, Qualité et Durabilité – l’UBCI ambitionne de renforcer la confiance de ses parties prenantes, d’accroître son rayonnement commercial et de générer une prospérité inclusive.

L’UBCI continue d’illustrer l’efficacité de son modèle de gestion des risques, reposant sur une politique d’octroi rigoureuse et un suivi renforcé du recouvrement. Cette approche a permis une amélioration continue de la qualité du portefeuille, avec un taux de créances douteuses (NPL) réduit à 5 % et un taux de couverture supérieur à 76 %, parmi les meilleurs du secteur.

Dans ce contexte de performance soutenue, l’Assemblée Générale de l’UBCI a également approuvé la distribution d’un dividende de 1,250 dinar brut par action, dont le paiement interviendra à partir du 7 mai 2025.

L’UBCI remercie l’ensemble de ses actionnaires pour leur confiance renouvelée et réaffirme son engagement à poursuivre la dynamique de transformation dans un esprit d’innovation, de responsabilité et de performance durable.