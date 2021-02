AG élective : Youssef Elmi élu à la tête du club

Youssef Elmi a été élu à la tête du Club Africain, à l’issue de d’Assemblée générale élective tenue dimanche, dans un hotel de la capitale.

Elmi a obtenu 1858 voix sur un total de 1912 présents.

La liste de Youssef Elmi est la seule en course pour la succession du comité de Abdessalam Younsi, écarté il y a deux semaines de la tête du club et remplacé par un comité provisoire composé de Mohsen Trabelsi, Zine El Abidine Oueslati et Mehdi Gharbi.

Elle est également composée de Mohamed Mehdi Gharbi (vice-président), Hamed Haj Mbarek, Mohamed Rachid Zmerli, Mustapha Naboltane, Ali Aloulou, Sami Belkadhi et Chiheb Ghazouani (membres).

Le Club africain est, rappelle-t-on, en butte à une crise financière et de management aigue qui a eu des conséquences néfastes sur les résultats de son équipe première de football, lequel occupe actuellement l’avant-dernière place du classement du championnat de la Ligue 1 du football professionnel avec 8 points.

Cette crise a engendré des mouvements de protestation conduits par les supporters du Club Africain qui ont revendiqué la dissolution du comité directeur présidé par Abdessalam Younsi.