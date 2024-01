Agadir : Salon des voitures d’occasion, le 1er du genre

Baptisé «VoiturExpo», le salon des voitures d’occasion d’Agadir se tiendra, du 21 au 28 janvier, au parc des expositions de la ville. Dans cette première édition, 480 places sont réservées aux voitures, 40 autres étant prévues pour les services sur place.

Au moment où la spirale inflationniste continue d’impacter le secteur des véhicules neufs au Maroc, la demande sur le marché s’oriente de plus en plus vers les véhicules d’occasion en raison de leur accessibilité financière par rapport aux modèles neufs, mais aussi de la préservation de la valeur du véhicule à la vente, souligne le site LesEco.ma .

Ce segment des voitures d’occasion est actuellement marqué par une déstructuration de son offre au niveau de la région d’Agadir Souss-Massa, à l’instar d’autres territoires du Royaume, avec la présence d’une multitude d’intervenants sur le marché. Il s’agit non seulement des concessionnaires automobiles qui se sont déjà positionnés sur ce créneau, mais aussi, des acteurs traditionnels sous forme de revendeurs, à savoir les particuliers, courtiers, intermédiaires et garagistes.

C’est dans ce contexte qu’intervient l’organisation du salon «VoiturExpo», du 21 au 28 janvier 2024, au parc des expositions à Agadir. L’objectif étant de réunir l’ensemble des acheteurs potentiels et des revendeurs de véhicules dans un seul espace d’exposition.

Cette première édition constitue, aux yeux des organisateurs, un véritable baromètre servant à mesurer le potentiel qu’offre ce segment des ventes de voitures de seconde main à Agadir Souss-Massa. Il s’agit aussi d’évaluer l’engouement que peut susciter ce rendez-vous annuel.

