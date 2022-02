«Agility Index»: La Tunisie perd du terrain et des points en services logistiques

L’«Agility Index», l’un des principaux fournisseurs de services de chaîne d’approvisionnement et un investisseur dans les innovations pertinentes, a publié son rapport sur l’indice logistique des marchés émergents pour l’année en cours 2022, soulignant expliquant que la Tunisie se classe au 36e rang parmi 50 marchés émergents et leaders dans le monde.

Cela signifie que la Tunisie a rétrogradé de 5 rangs par rapport à l’année précédente, à la suite de l’obtention d’un score total de 4,53 pour rester parmi les marchés les moins compétitifs au niveau des marchés émergents.

Selon cet indice, la Tunisie n’a réalisé aucun progrès dans le domaine des « opportunités logistiques locales » pour se maintenir au 35e rang, alors qu’elle a pu réaliser une avancée de deux points au titre des opportunités logistiques internationales, et progresser de 4 points dans le domaine des « fondamentaux de la conduite des affaires », mais la Tunisie traîne encore dans le domaine de la préparation numérique où elle se classe 41.

Cette année, l’indice a inclus, pour la première fois, la préparation des pays numériques, qui sont des facteurs qui renforcent l’attractivité de ces marchés pour les prestataires de services logistiques, les agents, les compagnies maritimes, les compagnies aériennes, les distributeurs et les investisseurs. L’enquête pour l’indice de cette année comprenait 756 spécialistes du secteur de la chaîne d’approvisionnement.

En fait, le « Digital Readiness » évalue les compétences numériques, la formation, l’accès à Internet, la croissance du commerce électronique, le climat d’investissement et la capacité à incuber des start-ups, ainsi que des facteurs de durabilité tels que la promotion et l’adoption de diverses sources d’énergie renouvelables, des initiatives vertes et efforts pour réduire les émissions.

Le Maroc et l’Egypte font beaucoup mieux !

Concernant les domaines les plus importants, la préparation numérique a été l’un des facteurs les plus pertinents de l’enquête, où les dirigeants du secteur de la logistique ont déclaré que l’adoption de nouvelles technologies est le principal moteur de la croissance économique et commerciale pour les marchés émergents, sachant que la technologie et la durabilité étaient les domaines les plus importants sur lesquels les entreprises se concentrent.

Cet indice « Agility Logistics » des marchés émergents pour l’année 2022, a, également, montré la progression du Maroc (20ème) et de l’Egypte (21ème) qui font mieux que la Tunisie dans ce domaine.

L’indice, publié cette année dans sa treizième édition annuelle, classe les 50 principaux marchés émergents du monde en termes de compétitivité en fonction de leurs atouts logistiques et de leur climat des affaires.

La liste des dix premiers pays des marchés émergents les plus compétitifs comprend la Chine, l’Inde, les Émirats arabes unis, la Malaisie, l’Indonésie, l’Arabie saoudite, le Qatar, la Thaïlande, le Mexique et la Turquie.

Les dirigeants de l’industrie de la logistique estiment que les prix exorbitants des frets et les perturbations portuaires se poursuivront jusqu’en 2022, mais ils ont exprimé leur optimisme quant à l’économie mondiale.

Ils ont, également, présenté leur vision des priorités stratégiques, des investissements, de la durabilité, de la technologie et du fret numérique dans l’index « Agility » logistique des marchés émergents de l’année 2022, qui classe donc les 50 meilleurs marchés émergents au monde en fonction de l’infrastructure logistique, de l’environnement commercial et de la préparation numérique.