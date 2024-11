Agrumes : Une saison 2024/2025 sans pépins !

Le secteur agrumicole s’affirme en Tunisie comme une pierre angulaire de l’économie, avec les agrumes se positionnant en tant que deuxième source de revenus à l’exportation dans l’industrie fruiticole, juste derrière les dattes. Parmi les variétés d’oranges prisées, les fameuses « maltaises » se démarquent, représentant la plus grande part des exportations du pays.

La production nationale des agrumes devrait enregistrer, durant la saison 2024/2025, une hausse de 5,2% par rapport à la saison écoulée, pour atteindre 365 mille tonnes, a fait savoir Dorsaf Ben Ahmed, responsable à la direction générale de la production agricole.

La production des agrumes est répartie entre les variétés « oranges maltaises » (89,5 mille tonnes), oranges « Thomson-navel » (117,3 mille tonnes), clémentines (78,9 mille tonnes) et citrons (53 mille tonnes), a-t-elle dit.

Et d’ajouter que la production de l’ensemble de ces variétés s’est inscrite en hausse à l’exception des citrons, dont la production a connu une baisse de 3,6% par rapport à la saison écoulée, appelant les producteurs à respecter le niveau de maturité de ces fruits avant de les cueillir et les vendre.

S’agissant des exportations, la responsable a indiqué que la Tunisie a exporté 8510 tonnes d’agrumes, au cours de la saison 2023/2024, dont 7411 tonnes d’oranges maltaises, soit une hausse de 11,8% par rapport à la saison 2022/2023.

Et d’observer que la valeur des exportations des agrumes a également enregistré une hausse de 15,5%, pour atteindre 25,460 millions de dinars.

C’est un fait : le secteur agrumicole occupe une place importante en Tunisie tant sur le plan agricole, socioéconomique qu’au niveau de l’emploi. Les agrumes représentent des fruits très populaires, aux prix abordables et fort appréciés par les consommateurs.

Ils couvrent les besoins en fruits des Tunisiens pour presque la moitié de l’année, surtout durant la période hivernale où les autres fruits sont encore absents. Les oranges sont présentes à partir du mois de novembre jusqu’au mois de mai pour les variétés tardives comme la Valencia.

Les exportations ont connu une hausse en 2023

Selon les données de l’observatoire national de l’agriculture (ONAGRI), les exportations d’agrumes, en particulier d’oranges, ont généré des revenus substantiels en 2023, s’élevant à 12,8 millions de dinars (environ 4,2 millions d’euros). Ces chiffres témoignent non seulement de la croissance significative du secteur mais également de la confiance que les marchés internationaux accordent aux produits tunisiens.

Cette réussite dans le domaine des agrumes renforce la position de la Tunisie en tant qu’acteur clé sur le marché mondial des fruits, offrant des perspectives économiques prometteuses pour le pays et ouvrant de nouvelles opportunités pour les agriculteurs tunisiens.

Avec une récolte record d’oranges maltaises et des perspectives d’exportation optimistes, la Tunisie se positionne confirme le rang qui est le sien dans l’industrie agrumicole mondiale.

Les agrumes, un pilier de l’agriculture et de la nutrition et une activité stratégique dont les Tunisiens raffolent, car il est bien connu que les oranges sont les fruits les plus consommés dans le pays.

Toutefois, ce secteur tant plébiscité est de plus en plus exposé à des menaces, dont singulièrement le manque de précipitations et la succession de saisons sèches. En cause : le changement climatique et le vieillissement des agrumeraies, notamment celles des d’orangers, dont l’âge varie entre 60 et 100 ans, une activité agricole stratégique qui est en train d’être soumise à rude épreuve, aussi bien sur le plan conjoncturel que structurel.