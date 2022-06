Ahli Benghazi: le tunisien Fouazi Benzarti, nouvel entraîneur

Le club libyen d’Al-Ahli de Benghazi a annoncé mercredi avoir engagé l’entraîneur tunisien Faouzi Benzarti à la tête de son équipe première de football lors de la phase play-off du championnat libyen et de la coupe.

Faouzi Benzarti avait, rappelle-t-on, conduit la formation tunisienne à la deuxième place du championnat de Tunisie, place synonyme d’une participation à la prochaine Ligue des champions d’Afrique.

Benzarti avait, auparavant, déjà entraîné la sélection de Libye à deux reprises: entre 2007 et 2009 et 2019-2020.

- Publicité-