Ahmed Néjib Chabbi présente ses excuses à Zine el Abidine Ben Ali !

La figure politique et avocat Ahmed Néjib Chabbi a affirmé, ce dimanche, qu’il est désireux de présenter ses excuses à feu le président Zine el Abidine Ben Ali, précisant qu’il le fait en faisant montre d’impertinence pour la seconde fois.

S’exprimant sur Mosaïque fm, il a précisé que « je lui présente mes excuses parce ce que nous n’avons pas compris ce que Ben Ali avait compris, à savoir l’existence d une révolution et d’une fracture numériques entre le tiers-monde et le monde avancé, et c’est pourquoi Ben Ali a œuvré de concert avec Ahmed Friâ en vue de la délocalisation de la Conférence sur la révolution numérique de l’Amérique en Tunisie , et ce à l’effet de combler la fracture numérique ».

« Ben Ali avait une vision prospective sur la question depuis 2005, et malheureusement, et à ce jour nous ne sommes pas encore mis à l’heure de la révolution numérique », a-t-il dit.