Aïd al-Adha : Appel à respecter les conditions sanitaires nécessaires pour la sécurité des animaux destinés au sacrifice

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a appelé, samedi, les éleveurs à vacciner les animaux destinés à l’Aïd Al Adha contre les maladies infectieuses selon le calendrier établi par les services vétérinaires du Commissariat Régional au Développement Agricole territorialement compétent.

Il a également appelé à bien doser les aliments composés et à veiller à fournir suffisamment de fibres aux animaux destinés au sacrifice pour éviter l’entérotoxémie.

Les services vétérinaires du ministère ont également recommandé de séparer les animaux destinés au sacrifice en fonction de leur taille et de leur âge et de respecter les mesures de biosécurité en évitant d’introduire des animaux d’origine inconnue.

Ils ont souligné la nécessité de veiller à ce que les animaux destinés au sacrifice soient traités contre les parasites externes et internes et de consulter les vétérinaires en cas de besoin.

Ils ont exhorté les éleveurs à bien traiter leurs animaux en leur garantissant des endroits confortables et ombragés, une alimentation équilibrée exempte de polluants et d’additifs nocifs et de l’eau potable en permanence.

Les services vétérinaires ont, en outre, mis l’accent sur l’impératif de respecter le temps d’attente des médicaments vétérinaires selon les recommandations du vétérinaire et de contacter les services vétérinaires publics ou privés les plus proches en cas d’apparition de symptômes de maladie chez les animaux, en les séparant des animaux sains.

- Publicité-