Aid Al Idha: l’institut national de nutrition met à la disposition des citoyens des numéros de téléphone pour répondre à leur interrogations

A l’occasion de Aid El Idha, l’institut national de nutrition et de technologie alimentaire (INNTA) met, à la disposition des citoyens, 3 numéros de téléphone pour répondre à leur interrogations et ce, dans le cadre d’une campagne ayant pour slogan « Aid sans kystes ».

Les citoyens peuvent, selon un communiqué publié jeudi par le ministère de la santé, appeler les numéros suivant : 71 150 315 / 71 150 535 / 71 150 509 qui seront fonctionnels durant les deux jours de Aid El Idha.

Un groupe de vétérinaires et spécialistes en nutrition seront mobilisés pour répondre aux questions des citoyens et présenter les conseils pratiques pour une consommation saine de la viande et une conservation conforme aux normes.

L’INNTA a appelé à la consommation de la viande en petite quantité (grillée ou cuite) dans les deux heures qui suivent son abattage et à la conserver dans un milieu froid ou au réfrigérateur pendant 24h. La viande peut être congelée (à mois 18 degrés) jusqu’à 9 mois et ne peut être réfrigérée après sa congélation selon la même source.

L’institut a aussi appelé à mettre les déchets des moutons dans des sacs en plastique bien fermés et à les sortir pendant le passage des agents municipaux.