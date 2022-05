Un non- respect du protocole sanitaire enregistré en mois de ramadan et pendant la fête de Aid El Fitr

Le respect des mesures préventives pour lutter contre le coronavirus a enregistré une baisse récemment notamment durant le mois de ramadan et la période de célébration de Aid El Fitr, selon le sociologue Belaid Awled Abdallah, faisant remarquer une absence en matière de sensibilisation, par les structures de l’Etat, appelant à l’impératif de respecter les protocoles sanitaires. Dans une déclaration mardi à la TAP Abdallah a signalé un recul au niveau du traitement médiatique de la pandémie Covid-19, malgré une probable 6ème vague prévue prochainement selon les confirmations des experts. Le comportement du citoyen face à la pandémie a changé en raison de plusieurs changements nationaux et internationaux, a estimé la même source. L’absence de respect du protocole sanitaire s’explique par la déception ressentie par le citoyen qui profite des fêtes et des rencontres familiales pour se détendre, a encore dit la même source.

