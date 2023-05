Air Algérie en voie d’acquérir 25 nouveaux Airbus et Boeing

La compagnie aérienne Air Algérie devrait acquérir huit Boeing 737 MAX 9, cinq Airbus A330-900 et deux A350-1000. Et en attendant des livraisons non précisées mais probalement lointaine, elle va aussi prendre en leasing pour cinq ans dix appareils, A330-200 ou -300, A330neo, 737-800 et MAX 9, rapporte Air Journal.

Un avis « d’attribution provisoire » a été publié par la compagnie nationale algérienne le 28 avril 2023 sur le renouvellement de la flotte, le moyen-courrier restant chez Boeing tour comme le long-courrier chez Airbus. Air Algérie compte acquérir huit 737-9 « d’une capacité entre 170 et 200 sièges », cinq A330-900 pour accueillir entre 280 et 320 passagers, et deux A350-1000 d’une capacité de 350 à 450 sièges. Pas de commande ferme ou d’engagement à ce stade donc, ni de date pour les livraisons qui ne devraient de toute façon pas débuter avant dans cinq ans.

En attendant, Air Algérie a lancé un appel d’offres pour « le leasing opérationnel d’une flotte pouvant atteindre 10 avions », d’une durée de cinq ans maximum : en l’occurrence six gros porteurs (quatre de la famille A330 et deux A330-900), et quatre monocouloirs (deux 737-800 et deux MAX 9). Les offres des sociétés de leasing doivent lui parvenir d’ici le 22 mai, les appareils devant être utilisés durant la saison estivale.

Basée à l’aéroport d’Alger-Houari Boumediene, la compagnie nationale compte en outre affréter deux aéronefs, juste pour cette saison d’été, un gros porteur et un gros monocouloir. Elle dispose actuellement d’une flotte de 55 appareils (40 en service selon Planespotters), d’une moyenne d’âge de 15,2 ans, soit quinze ATR 72, huit A330-200 et 32 737 (-600, -700 et -800).