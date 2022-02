Airbus projette d’étoffer sa présence en Tunisie

Le secteur des composants aéronautiques, qui a démarré son activité en Tunisie voici une quinzaine d’années, regroupe actuellement environ 81 entreprises, dont 47 opérant dans la zone industrielle d’M’ghira, à l’ouest de la capitale, procurant environ 17 000 emplois directs, et réalisant un chiffre d’affaires de millions de dollars et un taux de croissance d’environ 2% par an.

Pour avoir plus de détails à propos de ce secteur, AfricanManager a contacté le responsable d’Airbus dans la région Afrique et Moyen-Orient, Hedi Akoum, qui a assuré qu’il existe une relation solide et de longue durée avec la Tunisie dans le secteur des composants aéronautiques.

Il a affirmé lors d’un entretien avec « AfricanManager.Ar », qu’il s’attend à ce que cette relation soit renforcée à l’avenir, notamment à la lumière du développement que connaît l’industrie en Tunisie et de la présence d’une main-d’œuvre compétente, ce qui contribuera à créer de nouveaux créneaux de coopération entre la Tunisie et Airbus.

Il a confirmé qu’Airbus envisage constamment de développer davantage ses relations industrielles avec la Tunisie.

En fait, la Tunisie est considérée comme un pionnier dans le domaine de l’industrie des composants aéronautiques en raison de l’efficacité des ressources humaines dans ce secteur porteur, en plus des infrastructures appropriées pour attirer les investisseurs et les industriels du secteur , tel que le pôle de fabricationdes composants aéronautiques dans la zone industrielle de M’ghira dans le gouvernorat de Ben Arous.

De son côté, le directeur général de l’Agence immobilière industrielle, Souhail Chaour, a souligné dans un précédent entretien avec African Manager la tendance de la Tunisie à créer des zones industrielles intégrées conformément aux normes internationales.

Chaour a, par ailleurs, dévoilé l’intention de l’agence de créer des zones industrielles spécialisées selon les spécificités des régions, où des espaces seront aménagés pour le secteur des composants d’avions, à l’instar de la zone industrielle d’M’ghira 5, avec la présence d’Airbus.

Stalia , 1ère à s’implanter en dehors de l’UE

Selon les indicateurs de l’Agence pour la promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) , environ 71% des entreprises actives du secteur, œuvrent dans le domaine de l’exportation et des échanges

On cite à titre d’exemple, la société Stalia qui est spécialisée dans la fabrication de toute la partie avant des Airbus 320. Elle figure parmi les plus importantes entreprises opérant en Tunisie et offrant près de 900 opportunités d’emploi.

Les indicateurs de l’Institut national des statistiques montrent, en outre, que Stalia exporte environ 45 structures frontales complètes de ces avions chaque mois, avec une fréquence de trois fois par semaine.

La succursale d’Airbus, qui a commencé à investir en Tunisie en 2009, est considérée comme la première du genre pour une entreprise européenne, qui injecte des investissements directs dans un pays en dehors de l’Union européenne.

D’autre part, le représentant d’Airbus en Afrique et au Moyen-Orient a parlé de l’activité de l’entreprise- mère en général, soulignant qu’elle est désormais considérée comme le numéro 1 dans le domaine de l’aviation.

Akoum a qualifié d’excellente leur relation avec les compagnies aériennes du continent africain et du Moyen-Orient, s’attendant à son développement à l’avenir, notamment avec la présence de grandes compagnies aériennes internationales dans cette région.

Il a également, assuré que l’entreprise œuvre toujours à maintenir le niveau de l’aviation tout en travaillant à développer ses « avions » pour être à la hauteur des attentes de ses clients.