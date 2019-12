Akinwumi Adesina, élu personnalité africaine de l’année 2019

Le président de la Banque africaine de développement , Akinwumi Adesina, a été élu jeudi, personnalité africaine de l’année ; une distinction obtenue à la 9ème édition du prix All Africa Business Leaders Awards (AABLA™) en reconnaissance de son leadership dynamique et de la création d’un forum d’investissement novateur, l’Africa Investment Forum.

Cette distinction annuelle organisée par le AABLA™ en collaboration avec CNBC Africa, rend hommage aux dirigeants qui ont contribué à la transformation de l’économie africaine. Elle récompense l’excellence en affaires et les chefs d’entreprise qui ont fortement marqué leur secteur et leur communauté. Le prix distingue également quiconque fait preuve de leadership exceptionnel, ainsi que les dirigeants d’entreprises africaines capables d’innover en matière de gouvernance – à travers leur engagement constant, l’excellence et l’esprit de créativité dans la miseso en place de meilleures pratiques et de stratégies innovantes.

« Suivre les pas de mon grand frère, le président rwandais Paul Kagamé, qui a remporté le prix en 2018, est pour moi un honneur indescriptible », s’est réjoui Akinwumi Adesina lors du dîner de gala de remise du prix au Sandton Convention Center de Johannesburg. « C’est vraiment un grand honneur. Mon souhait, c’est d’être toujours au service du peuple africain », -a-t-il ajouté.

Le prix AABLA est décerné par un jury composé de membres représentant l’ensemble du continent et présidé par Sam Bhembe, directeur non exécutif de CNBC Africa ; sur évaluation d’une liste de finalistes.

Sam Bhembe a indiqué que le prix montre comment le lauréat « pourrait transformer l’avenir du continent africain » avant d’ajouter que celui-ci ferait la Une d’une édition spéciale de Forbes Africa.

Dans les autres catégories de l’édition 2019 du AABLA, le co-fondateur nigérian de Kobo360, Obi Ozor, a remporté le Prix du jeune chef d’entreprise de l’année. Dans la catégorie « Femme d’affaires de l’année », Phuthi Mahanyele-Dabengwa, directrice générale de Naspers (Afrique du Sud), a été couronnée. Nedbank a remporté le Prix de l’entreprise de l’année.

Akinwmi Adesina a dédié son prix « aux peuples d’Afrique qui m’encouragent. Je ne travaille pas seul. », avant d’ajouter qu’il était très reconnaissant d’être à la tête « d’une organisation qui ouvre la voie au progrès. »