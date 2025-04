Al Ahly d’Egypte se sépare de son entraîneur suisse Marcel Koller

Le club égyptien d’Al Ahly a annoncé samedi le limogeage de son entraîneur suisse, Marcel Koller, un jour seulement

après l’élimination de l’équipe en demi-finale de la Ligue des champions africaine face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns.

l-Ahly a déclaré sur sa page Facebook : « Le club tient à remercier M.

Marcel Koller, directeur technique de l’équipe première, pour les efforts considérables qu’il a déployés depuis sa prise de fonctions et pour avoir mis à profit son expérience et son expertise pour remporter de nombreux championnats locaux et continentaux ».

« Le club est fier des réalisations du directeur technique et apprécie ses contributions, d’autant plus que lui et son équipe d’encadrement ont tout mis en œuvre pour assurer leur succès », a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « En raison des circonstances urgentes et à la lumière de la relation distinguée qui s’est reflétée dans de nombreux postes précédents, le club négocie actuellement avec l’entraîneur pour résilier le contrat par consentement mutuel d’une manière qui convienne au club et à son entraîneur ».

Avec neuf titres en trois ans à la tête d’Al Ahly, Koller (64 ans) a fait l’objet de vives critiques après l’élimination de l’équipe de la Ligue des champions vendredi à la suite d’un match nul 1-1 contre Sundowns au Caire à l’occasion du match retour des demi-finales, après un match nul 0-0 à Pretoria.

Les supporters d’Al Ahly, rassemblés au stade du Caire, ont jeté des bouteilles d’eau sur l’entraîneur suisse alors qu’il quittait le terrain,

protestant contre son approche défensive lors d’un match que l’équipe devait gagner.

Koller a déjà entraîné plusieurs clubs en Allemagne et en Suisse, notamment Bâle, Bochum et Cologne, et il a également entraîné l’équipe nationale autrichienne.