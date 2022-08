Al Baraka Bank et TDFP vont lancer un service de portefeuille mobile en Tunisie

Tunisian Digital Finance for People (TDFP) a signé un accord de partenariat avec Al Baraka Bank pour lancer et exploiter conjointement un service de portefeuille mobile financièrement et socialement inclusif en Tunisie.

TDFP est une filiale de VYZYO, une société de technologie de services financiers mobiles à croissance rapide, et Al Baraka est une banque à croissance rapide en Tunisie.

Comme première étape du partenariat entre les deux sociétés, TDFP va déployer VYZYOPay comme plateforme pour que la banque Al Baraka puisse offrir un service de portefeuille mobile à ses clients dans toute la Tunisie. VYZYOPay est une plateforme technologique de pointe qui permet aux banques et autres institutions financières d’offrir des paiements numériques et des services financiers mobiles, ainsi que d’inscrire dans la nouvelle vague de transformation numérique vers la banque numérique et sans agence.

Ce nouveau service de portefeuille mobile permettra dans un premier temps d’effectuer des paiements numériques pour les services gouvernementaux, les transferts mobiles, les paiements des commerçants et plus encore. Le service de portefeuille mobile d’Al Baraka Bank facilitera également le versement de l’aide sociale gouvernementale, les remboursements de soins de santé, les paiements de pension, la micro-assurance et la micro-épargne.

Le service de portefeuille mobile d’Al Baraka Bank soutiendra l’inclusion financière et sociale et sera disponible pour tous les segments de la population en Tunisie, y compris ceux qui ont un accès limité ou nul aux services bancaires, aux soins de santé et aux infrastructures de communication.

Pour y parvenir, Al Baraka Bank et TDFP déploieront une combinaison intelligente de technologies innovantes et traditionnelles pour que les paiements numériques soient traités non seulement par ceux qui ont accès à des services sur Internet ou à des applications mobiles fonctionnant sur un smartphone, mais aussi par ceux qui disposent d’appareils plus anciens ou d’une connectivité limitée par le biais de SMS, d’USSD et de technologies vocales interactives.