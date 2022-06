Lancement de la première solution de paiement mobile en Tunisie

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a lancé, mardi, la première solution de paiement mobile en Tunisie qui permettra de renforcer davantage l’inclusion financière et de démocratiser les transactions digitales dans le pays et à laquelle ont adhéré sept banques tunisiennes publiques et privés.

Au cours de la cérémonie de lancement, le gouverneur de la BCT, Marouane El Abassi a tenu à préciser que cette solution offrira plusieurs services, dont le dépôt et le retrait d’espèces, le transfert de fonds , outre les opérations de payement des transactions commerciales.

Elle s’adresse, essentiellement, à toute personne disposant d’un portefeuille électronique (wallet) qui accepte les transactions via mobile. Cette solution cible, également, les commerçants disposant d’un QR code ou d’un TPE permettant d’interagir avec le wallet.