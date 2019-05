Alain Giresse renforce la liste élargie par 7 jeunes joueurs qui évoluent eu Europe

Alain Giresse, entraineur de l’équipe nationale de football, a ajouté lundi sept jeunes joueurs qui évoluent en Europe en complément de la liste élargie des 17 annoncée la semaine dernière pour le match amical face à l’Irak le 7 juin prochain à Radès, première étape de préparation du onze national en prévision de la Coupe d’Afrique des nations le (CAN-2019).

Sur les 7 joueurs convoqués, 3 font partie de la sélection olympiques Moaataz Zemzemi, Assil Jaziri, Idris Mizouni et les quatre autres Mohamed Ben Fraj, Marc Ellamti et Nouh Abid vont endosser leur première cape.

Les Aigles de Carthage seront regroupés le 1er juin à Tunis pour préparer le matcha amical face à l’Irak le 7 juin, à Radès. Puis ils s’envoleront pour la Croatie afin d’y affronter les vice-champions du monde, le 11 à Varazdin.

De retour à Tunis, les Tunisiens accueilleront le Burundi, toujours à Radès, avant de rejoindre l’Egypte, où ils joueront tous leurs matches du premier tour dans le groupe E à Suez, face à l’Angola (21 juin), le Mali (28 juin) et la Mauritanie (2 juillet).

Les nouveaux convoqués:

Mootaz Zemzemi (RC Strasbourg) né le 7 août 1999

Assil Jaziri (OGC Nice) né le 3 août 1999

Mohamed Ben Fredj (O. Marseille) né le 9 mai 2000

Marc Lamti (B. Leverkusen) né le 28 janvier 2001

Driss Mizouni (Ipswich Town) né le 26 septembre 2000

Zac Garfi (Boden, Suède) né le 11 octobre 1998

Nouh Abid (Ajax Amsterdam) né le 30 janvier 2000

Liste des 17 joueurs convoqués :

Farouk Ben Mustapha (Al Chabab/A.Saoudite), Moez Hassan (OGC Nice/Fra), Mohamed Drager (Paderborn/All), Rami Bedoui (Al Fayhaa/A.Saoudite), Yassine Meriah (Olympiakos/Gre), Dylan Bronn (Gent/Bel), Oussama Haddadi (Dijon/Fra), Ali Maaloul (Al-Ahly/Egy), Nader Ghandri (Westerlo/Bel), Elyes Sekhiri (Montpellier/Fra), Ferjani Sassi (Zamalek/Egy), Naim Sliti (Dijon/Fra), Bassam Srarfi (OGC Nice/Fra), Seifeddine Khaoui (Caen/Fra), Youssef Msakni (Eupen/Bel), Wahbi Khazri (Saint-Etienne/8Fra), Fakhreddine Ben Youssef (Al-Ittifak/A.Saoudite).