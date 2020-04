Alerte écologique : De grandes quantités de carpes mortes dans le bassin du barrage de Bir Mcherga

Des quantités de carpes de petites tailles mortes sur les rives du bassin du barrage de Bir Mcherga (Gouvernorat de Zaghouan), ont été observées, samedi 18 et dimanche 19 avril 2020.

Ce poisson d’eau douce qui ressemble au mérou est élevé parmi trois autres variétés de poisson dans le bassin du barrage, explique, lundi 20 avril 2020, le commissaire régional au développement agricole, Hamza Bahri à l’agence TAP.

C’est la première fois que ce phénomène est constaté dans la région, affirme le responsable en soulignant que le centre technique d’aquaculture en a été informé, afin de déterminer les causes de ce phénomène et trouver des solutions.

L’élevage de la carpe est devenu une source de revenu pour plusieurs familles de différentes localités de la région, rappelle-t-il.