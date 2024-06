Zaghouan : Récolte de plus de 82 000 quintaux de céréales

Depuis le début de la saison de récolte le 27 mai dernier, la région de Zaghouan a récolté environ 60 % de ses céréales, selon Faisal Kataa, délégué régional au développement agricole.

À ce jour, plus de 82 000 quintaux de céréales ont été collectés, répartis sur neuf centres de collecte ayant une capacité de stockage d’environ 700 000 quintaux. Parmi ces céréales, on compte 51 900 quintaux de blé dur, 29 400 quintaux d’orge, 462 quintaux de blé tendre (farine) et 530 quintaux de triticale. La superficie des céréales de bonne et moyenne qualité, ainsi que celles de qualité inférieure, est estimée à environ 38 500 hectares sur un total de 62 000 hectares semés en début de saison.

La meilleure production provient des céréales irriguées, couvrant 1 400 hectares principalement dans les délégations de Nadhour et, dans une moindre mesure, de Fahs.

Toutefois, de nombreux producteurs de céréales et gestionnaires de centres de collecte expriment leur inquiétude face au retard dans la publication des prix des céréales pour la saison 2023-2024, craignant que ce retard n’incite les agriculteurs à hésiter à livrer leurs récoltes aux centres de collecte, favorisant ainsi les circuits parallèles, rapporte la tap.