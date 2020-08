Alerte météo : Hausse remarquable des températures dans ces régions !

Les températures élevées se poursuivent lundi dans la plupart des régions accompagnées d’un vent de sirocco. Cette hausse des températures sera remarquable surtout dans les régions du centre-ouest et du sud où les moyennes saisonnières du mois d’août seront dépassées de 4 à 8 C°, indique un bulletin de suivi publié par l’INM.

Une apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies est attendue cet après-midi sur le nord et le centre avec des chutes de grêles par endroits et des vents forts soufflant en rafales, atteignant temporairement 70 km/h.

L’INM rappelle, par ailleurs, que la vague de chaleur se poursuivra jusqu’à la fin de la semaine en cours, notamment dans les régions ouest et le sud.