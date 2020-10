Alerte météo : Vents forts près des côtes, sur les hauteurs et le Sud

Des vents forts d’une vitesse de 60 km/h souffleront, samedi, prés des côtes, sur les hauteurs et le Sud où ils seront accompagnés de phénomènes de sables, a indiqué l’INM dans un bulletin de suivi.

La mer sera très agitée sur les côtes Est et agitée dans le Nord et la vigilance doit être de mise pour les activités de navigation et de pêche.

Une baisse relative des températures est attendue dans le Nord et le Sahel, où les maximales seront comprises entre 26 et 31 C°. Dans le reste des régions, les températures maximales varieront entre 33 et 40 C° et atteindront 43 C° dans l’extrême sud avec des vents de sirocco.

Ciel partiellement voilé dans la plupart des régions.