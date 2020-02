Alerte météo: Vents très forts variant entre 60 et 80 km/h

A partir de la fin de cette journée et demain mercredi 05 février 2020, la situation météorologique sera marquée par des vents de Nord Ouest forts à très forts dans le nord et le centre, alerte mardi l’Institut National de Météorologie.

Les vitesses maximales varieront entre 60 et 80 km/h et atteindront temporairement 100 km/h en rafales surtout sur les régions côtières et les hauteurs. La mer sera très agitée à agitée sur le nord et dans le golfe de Hammamet et très agitée ailleurs.