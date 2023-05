280 plaintes contre les établissements bancaires, selon le président de Alerte

Intervenant mardi 9 mai sur les ondes de Radio Shems FM, le président de l’ONG « Alerte », Louai Chebbi, a indiqué que plus de 280 citoyens ont présenté des plaintes officielles, via son organisation, contre les établissements et le système bancaires.

Selon Chebbi, les doléances se rapportent en grande partie au taux excessif des intérêts bancaires, les retenues inacceptables et les demandes des banques, à l’instar des hypothèques dont le montant est supérieur à celui du prêt sollicité.

Pourtant, a-t-il dit, la BCT a décidé la gratuité de 14 prestations de services bancaires mais les banques n’appliquent pas la consigne.

Le président de Alerte a noté que le tunisien n’a pas le choix concernant le type de contrat et se trouve obligé d’accepter le contrat appliqué par les 26 banques de la place.