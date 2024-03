Alger : Le 7ème sommet GEFC plaide pour des marchés « équilibrés et fiables »

Les pays exportateurs de gaz ont convenu ce weekend en Algérie de coopérer pour lutter contre la volatilité de la demande du marché, qui affecte négativement la performance économique mondiale

Cette décision a été prise à l’issue du 7èeme sommet des principaux exportateurs de gaz GEFC.

« L’Algérie, en tant que pays hôte de l’Institut de recherche sur le gaz, s’engage à coopérer avec les États membres dans ce domaine, afin de renforcer la position du gaz en tant que ressource durable et respectueuse de l’environnement, d’autant plus que nous nous trouvons au seuil d’une nouvelle ère, où la coopération et le dialogue continus peuvent contribuer à façonner une vision collective qui consacre le principe du partage des risques et des avantages. » , a déclaré Abdelmadjid Tebboune, président de l’Algérie.

Déterminés à travailler avec toutes les parties pour parvenir à des marchés du gaz naturel équilibrés et fiables, les représentants des pays exportateurs de gaz (GECF) ont ainsi souligné l’importance des contrats de gaz naturel à moyen et long terme dans la « Déclaration d’Alger »

