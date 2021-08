Algérie : 5 morts dans des incendies à Tizi Ouzou

Cinq personnes sont mortes et trois autres ont été blessées dans les incendies qui se sont déclarés, lundi dans plusieurs communes de la wilaya de Tizi-Ouzou, rapporte l’agence de presse algérienne APS .

Une trentaine d’incendies ont été enregistrés dans plusieurs localités de la wilaya, et la canicule ainsi que le vent fort qui souffle sur la wilaya propage les flammes et rend les opérations d’extinction difficiles.

Une cellule de crise a été installée au niveau de la wilaya. Des renforts ont été dépêchés de nombreuses wilayas et des hélicoptères de lutte contre les incendies ont été mobilisés. Plusieurs corps participent aux opérations d’extinction et d’évacuation des familles menacées, la protection civile, les forêts, l’Armée nationale populaire, la Gendarmerie nationale, les communes, les chasseurs et de nombreux citoyens.