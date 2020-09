Algérie: Bientôt de nouvelles lois sur les hydrocarbures

Quarante trois textes d’application relatifs à la nouvelle loi sur les hydrocarbures, adoptée en 2019, doivent voir le jour avant la fin de l’année, a annoncé le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar à APS.

« Nous espérons terminer bientôt avec une quinzaine de textes qu’on va envoyer au secrétariat général du gouvernement. Une autre quinzaine sera prête vers le mois d’octobre et le reste d’ici à la fin de l’année », a-t-il indiqué à l’émission LSA Direct du quotidien Le Soir d’Algérie.

Qualifiant de « tare » le retard accusé régulièrement dans la publication des textes d’application des différentes lois, le ministre a fait remarquer que la nouvelle loi sur les hydrocarbures « n’est pas encore entrée en application » car les 43 textes réglementaires y afférents ne sont pas encore publiés.

« Le retard des textes d’application est vraiment une tare. En principe on prépare ces textes en même temps que la loi en question, avant même qu’elle ne soit votée par le parlement, et une fois la loi adoptée, on met à jour ces textes, dans le mois qui suit ou dans les deux mois au plus tard », a-t-il fait constater.

« Ca fait dix mois que la loi sur les hydrocarbures a été adoptée et aucun texte d’application n’a été publié à ce jour », a déploré le ministre qui a rejoint le gouvernement en juin dernier.

« Depuis que je suis à la tête du ministère c’est (la finalisation des textes d’application, Ndlr) ma première priorité », a-t-il assuré en évoquant la mise en place d’un comité de pilotage, composé de plus de 40 cadres qui travaillent en continu sur ces textes.

Interrogé sur l’enjeu de la nouvelle loi, M. Attar a tenu à souligner que ce sont surtout la démarche sur le terrain qui définissent les relations avec les partenaires.