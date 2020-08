Algérie: Bientôt un nouveau cahier des charges pour les véhicules neufs

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est revenu sur le caractère « urgent » de la présentation, avant la fin de la semaine, du cahier des charges sur les véhicules neufs, rapporte APS.

Présidant la réunion périodique du Conseil des ministre, tenue hier dimanche par visioconférence, M. Tebboune « est revenu sur le caractère urgent de la présentation, avant la fin de la semaine, du cahier des charges sur les véhicules neufs qui, conformément aux décisions prises lors du dernier Conseil des ministres, ne devraient concerner que les nationaux », a précisé la même source.

Un texte séparé devrait être pris s’agissant des étrangers, lit-on dans le document.

Par ailleurs, le Conseil des ministres a entendu une communication du ministre de l’Industrie sur le cahier des charges relatif aux conditions et modalités d’exemption des droits de douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée, des composants et matières premières importées ou acquis localement par les sous-traitants.