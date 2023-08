Algérie : Convergence de vues  avec les pays de la CEDEAO  sur la crise au Niger

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf a entamé mercredi une tournée diplomatique l’ayant conduit à ces trois pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), pour effectuer des concertations avec ses homologues et contribuer à une solution politique qui évitera au Niger et à la région tout entière « les retombées d’une éventuelle escalade de la situation ».

Au terme des différentes rencontres avec les chefs de la diplomatie et président, il a affirmé que la restauration de l’ordre constitutionnel au Niger est un « objectif commun » de l’Algérie avec ces pays qui, « sont actuellement dans le temps de la recherche d’une solution politique » à la crise nigérienne.

« Nous sommes, au sein de la CEDEAO, comme en Algérie, sur une même ligne de travail, celle de coordonner au maximum nos efforts pour aboutir à la réalisation d’un objectif commun qui est la restauration de l’ordre constitutionnel au Niger », a déclaré à la presse Ahmed Attaf, soulignant que pour l’Algérie, le recours à la force « a toujours été un élément de complication et non pas un élément de solution ».

Au Nigeria, première halte du ministre des Affaires étrangères, les discussions ont convenu particulièrement de l’impératif de coordonner les efforts déployés par les deux pays, notamment les initiatives lancées par le président Abdelmadjid Tebboune et son homologue nigérian, Bola Ahmed Tinubu, en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, et ce en vue de « renforcer l’élan international et régional et d’encourager l’adhésion de tous autour du processus politique et pacifique pour le règlement de la crise au Niger ».