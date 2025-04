Algérie : Des fonctionnaires de l’UE discutent à Alger d’un « nouveau pacte pour la Méditerranée »

Le directeur général de la Commission européenne pour le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et le Golfe, Stefano Sannino, a effectué une visite officielle à Alger mardi pour discuter avec de hauts responsables algériens de la relance de leur « accord de partenariat » et d’un plan visant à impliquer les pays partenaires du voisinage Sud dans le nouveau pacte pour la Méditerranée.

Dans un communiqué, la Commission européenne a indiqué que Sannino restera en Algérie jusqu’au 24 avril.

« Cette mission s’inscrit résolument dans le cadre des consultations menées sur le nouveau pacte pour la Méditerranée, que la Commission européenne adoptera dans les prochains mois, en vue de promouvoir une approche plus intégrée et plus solidaire de la coopération régionale », indique le communiqué.

Au cours de cette visite, Sannino aura des entretiens avec des représentants de plusieurs départements ministériels algériens, notamment ceux des Affaires étrangères, de l’Énergie, des Finances et de la Culture.

Il participe également, mercredi, à l’ouverture d’une conférence sur « Les nouvelles dynamiques d’investissement et les perspectives de coopération » entre l’Union européenne et l’Algérie, organisée conjointement par la Délégation de l’Union européenne en Algérie et l’Agence algérienne de promotion des investissements (AAPI), en présence de représentants du Conseil algérien du renouveau économique (CREA) et de la communauté d’affaires en Algérie.

Cette visite est l’occasion de réaffirmer l’engagement de l’UE à revitaliser la coopération bilatérale avec l’Algérie, dans le cadre plus large et stratégiquement articulé du nouveau pacte pour la Méditerranée, a déclaré la Commission.

Elle a ajouté que l’UE « aspire à un partenariat qui va au-delà des relations très fortes existantes, en particulier dans le secteur de l’énergie, pour construire d’autres complémentarités stratégiques pour une croissance durable et inclusive, dans un contexte géopolitique changeant et face à des défis partagés tels que la réindustrialisation, la compétitivité économique et la transition verte ».

- Publicité-